Marian at Angel, bagay i-remake ang Ang T-Bird At Ako

INIINTRIGA ang pagsasama sa cover ng isang fashion glossy mag nina Marian Rivera at Angel Locsin.

Sino ang mas maganda sa dalawa? Sino ang nakinabang sa kanilang dalawa sa pinag-uusapang pictorial nila? Kesyo, bagay na iremake nina Angel at Marian ang pelikulang Ang T-bird At Ako nina Nora Aunor at Vilma Santos.

May mga nagsasabing mukhang ngarag si Angel at mas maganda si Marian sa pictorial. Baka nanibago lang sila sa short hair ni Angel. Kumbaga, hindi sila nasanay.

Sa true lang, isa si Angel sa may magandang mukha sa showbiz.

Parehong maganda sina Angel at Marian, may sariling alindog, may kanya-kanyang charm.

‘Yun na!

TALBOG – Roldan Castro