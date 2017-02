Alden, naospital na naman

“STRIKE while the iron is hot,” iyan ang kasabihan sa wikang Ingles na madalas marinig sa showbiz. Kasi nga sa showbusiness, hindi mo talaga alam kung hanggang kailan tatagal ang popularidad ng isang artista. Kaya iyang mga artista, habang sikat pa sila at mataas ang bayad sa kanila, tanggap ng tanggap ng lahat ng trabaho. Pero kung minsan, nakakasama rin sa kanila iyon.

Nasa ospital na naman si Alden Richards. Hindi naman grabe ang sakit niya, pero it is enough para siya mai-confine sa isang ospital. Ibig sabihin kailangan ang talagang matinding pangangalaga dahil kung hindi, hindi naman ipapayo ng mga doctor na kailangan kang manatili sa ospital.

Bata pa iyang si Alden. Wala pa naman talagang history iyan ng pagkakasakit. Tiyak na isa lang ang dahilan ng kanyang pagkakasakit, sobrang pagod na. Maaaring nakakapagpahinga rin naman siya kahit na nasa set ng taping. Maaaring sabihin niyang hindi naman siya pagod physically. Maaaring kumakain naman siya ng lahat ng masustansiyang pagkain at nakaiinom pa ng vitamins, pero iba talaga iyong nakakapagpahinga.

Pero iyan, kahit na nagkasakit na ng ganyan, hindi pa rin makakapagpahinga nang lubusan, kasi tiyak na patutunayan niya na “professional” siya. Iyan ang isa pang maling paniniwala sa showbiz. Tinatawag nilang “professional” iyong kahit masama na ang pakiramdam ay tuloy pa rin sa trabaho. Kung sino ang nagsimula ng ganyang paniniwala, na malamang ay galing sa mga Kano dahil ang pinagsimulan naman ng showbiz sa Pilipinas ay iyong natutuhan natin sa mga Kano, mali iyan.

Maraming artista na ang napahamak dahil diyan. May sakit na, sige pa rin sa trabaho, dahil ayaw nilang matawag na sila ay unprofessional. Pero dapat naman nag-iisip din sila.

HATAWAN – Ed de Leon