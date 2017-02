Xian, dating ham actor na humahakot na ng award

GUSTONG makasama ni Xian Lim si Arci Munoz nang tanungin kung sino pa ang gusto niyang makatrabaho after Kim Chiu, Bea Alonzo, at Angel Locsin.

Willing din ba siya na magpa-sexy at magpakita ng behind sa pelikula?

Okey lang ‘yung mag-topless , mag-boxer short, mag-underwear pero ‘wag muna ‘yung magpakita ng puwet.

“Oo naman. Kung kailangan naman sa story at hindi para lang sa kalaswaan… may sense kung bakit ginagawa ‘yun,” pakli pa niya.

Gusto rin niyang makasama sina Anne Curtis at Sarah Geronimo.

Anyway, masaya si Xian dahil nakadalawang Best Supporting Actor Awards na siya para sa pelikulang Eveything About Her. Nahihiya siya na sinasabi na Best Supporting actor siya kasi hindi siya sanay na pinupuri.

Rati kasi ay nilalait ang akting niya, sinasabing ham actor pero ngayon ay humahakot na ng awards.

“Grateful lang talaga ako sa lahat ng nangyari. Nagpapasalamat ako kay Direk Joyce (Bernal), Ate Vi, at Angel na tinulungan ako. Buong puso akong tinanggal doon sa pelikula,” deklara ni Xian.

“Overwhelmed at hindi ko ini-expect noong ginagawa namin ‘yung pelikula, sobra akong kabado,” sambit pa niya.

TALBOG – Roldan Castro