Rufa Mae, nanganak na

INILUWAL na noong Biyernes ni Rufa Mae Quinto ang unang anak nila ni Trevor Magallanes. Pinangalanan nila itong Alexandria.

Sa post ni Magallanes sa kanyang Instagram account, ipinakita nito ang bagong silang nilang anak kasama si Rufa Mae gayundin ang binti ni baby Alexandria na nakalagay pa ang hospital tag sa maliit na binti.

Inihayag ni Magallanes ang katuwaan ngayong isa na siyang ganap na ama. Aniya, “I’m not going to lie, I feel a little dizzy after seeing you come to life. Mabuhay anak, welcome to what is known as life.”

Ikinasal sina Quinto at Magallanes noong November 2016, na nagkakilala sa San Francisco nang magbakasyon doon ang aktres.