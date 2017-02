Mata ni Janine, nakagagayuma

ANG ganda-ganda ni Janine Gutierrez, kahit saang angulo mo sipatin, wala kang itatapon sa batang Lotlot. Slight make-up at kita mong lutang na lutang ang kanyang ganda. Dalang-dala siya ng kanyang mata na parang may panghigop..

Nakakagayuma ang ganda ni Janine. Malaking break ang ibinigay sa kanya ng GMA-7 na talagang kumbaga sa isang matalim na bagay, inihasang mabuti, pinatalim, at saka ginamit.

Siya ngayon ang lead roll sa bagong TV-show ng GMA-7. Excited si Janine at all out ang pasasalamat niya sa Kapuso executives at walang alam si Janine na may malaking plano ang network sa kanya pagdating ng panahon.

NO PROBLEM DAW – Letty G. Celi