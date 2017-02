Madir ng young actress hina-harass ang movie executive ng minamanok na newcomer actor (Para bigyan ng follow-up project ang anak)

MAS feelingera pa pala kay magandang young actress ang madir na matagal nang bakante ang career sa showbiz.

Aba porke kumita nang malaki sa takilya ang movie ng anak katambal ang dalawang actor na belong sa iisang network inire-request daw ni nasabing Mom, sa isa sa executive ng sikat na movie outfit na bigyan na ng follow-up project ang kanyang loving daughter at muling itambal sa mimananok na newcomer actor na raket din ang pagkanta.

At sabi ng ating informant, ang sipag-sipag raw mag-follow up ni madir. Talagang wala raw ginawa kundi ang kulitin ang kausap na ehekutibo na iritada na sa kanyang pangha-harrash.

Saka wala raw plano ang movie outifit na itambal si batang aktres sa favorite actor ng nanay niya kundi ang plano nila ay doon sa mahusay na young actor ito ipartner dahil mas malakas ang chemistry ng dalawa.

Well, kung ipipilit ng dating celebrity mom

ang kanyang gusto ay mas mainam na siya na lang ang mag-produce ng movie ng anak tutal matagal nang balita na madatung na siya.

Zino si pakialamerang madir gyud!

SYLVIA SANCHEZ PINANGUNAHAN

ANG WOMEN OF KAPAMILYA GOLD

The Greatest Love pumalo

na naman sa mataas na ratings

Pinangunahan ni Sylvia Sanchez, pangunahing bida ng The Greatest Love ang teaser ng Women of Kapamilya Gold na kinabibilangan ng mga co-star sa TGL na sina Dimples Romana, Andi Eigenmann at lead stars ng newest drama series na Better Half na sina Shaina Magdayao at Denise Laurel.

At kahit siya ang pinaka-Nanay rito, lutang pa rin ang ganda ni Sylvia sa nasabing teaser na patuloy na nagpapaluha sa maraming viewers ng kanilang serye na pumalo na naman sa mataas nitong nationwide rating.

Talagang marami ang tumutok sa episode noong nakaraang linggo na nasunog ang bahay ng mga Alegre at majority ng viewers lalo na ang mga masugid na humahanga at sumusubaybay sa karakter ni Sylvia bilang Gloria ay nag-alala sa kaligtasan niya.

Mabuti na lang at nailigtas nang buhay ng karelasyong si Pedro Alcantara (Nonie Buencamino). Ngayon naman ay labis na pinoproblema ni Gloria ang mga anak, na ang buong akala niya pagkatapos malaman na may Alzhemier’s disease siya ay magkakasundo-sundo na. ‘Yun pala mas lalala pa ang sitwasyon.

Panoorin araw-araw ang The Greatest Love pagkatapos ng Better Half sa Kapamilya Gold.

A LOVE TO LAST NINA IAN,

BEA, IZA, AT XIAN HINDI

BINIBITIWAN NG VIEWERS

Kung kailan naka-move on na si Engr. Anton Noble at masayang kapiling ang tatlong anak na sina Chloe (Julia

Barretto), Lucas (Juan Karlos Labajo) at bunsong si Kitty (Hannah Lopez-Vito) ay saka naman bumabalik sa kanila ang nang-iwang wife na si Grace (Iza Calzado).

Maayos nang nagagampanan ni Anton ang pagpapalaki sa mga bata at close siya sa kanila maging sa kanyang anak na lalaking si Lucas. Kahit madalas siyang bigyan ng problema ay nagiging okey na sila kahit na Mama’s boy.

Sa episode na napanood noong Feb. 17, madalas nang nakikipagkita si Grace kay Lucas mula nang bumalik ng bansa galing sa Amerika hanggang aksidente rin siyang nakita ni Chloe.

Kaya nakipagkita na rin si Grace sa opisina ni Anton at nagpakita ng interes, na gustong bumalik agad na pinalagan ni Anton dahil katuwiran niya, wala na siyang dapat balikan pa dahil noong mga panahong kailangan nila ay iniwan sila’t kinalimutan.

Samantala dahil alam niyang si Andeng (Bea) ang malapit ngayon kay Anton ay siya naman ang guguluhin ni Grace.

Ito namang si Totoy, tuluyan na ba siyang mawawalan ng pag-asa kay Andeng at itutuloy na kaya niya ang planong pagsakay uli sa barko para ipagpatuloy ang pagiging seaman?

Subaybayan sila sa A Love To Last, na hindi binibitiwan gabi-gabi ng TV viewers pagkatapos ng most watched fantasy drama series na

“My Dear Heart” sa ABS-CBN Primetime Bida.

VONGGANG CHIKA – Peter Ledesma