GRABE ang kilig nina Enrique Gil at Liza Soberano.

“Ganyan,” ang sagot ni Liza nang tanungin ni Quen kung ano ang nararamdaman ng aktres ‘pag sinasahihan niya ito ng ”I Love You”.

“How long are you willing to wait for me?” tanong naman ni Liza.

“Forevermore,” mabilis na sagot ni Quen.

“Kailan mo ako sasagutin?” balik-tanong niya.“

“Sinasagot na kita. Joke lang. Next year,” buong ningning na pakli ni Liza.

Talbog!

TALBOG – Roldan Castro