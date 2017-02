Chanda Romero, ‘di pa rin kumukupas ang ganda

TUWANG-TUWA si Ricky Davao na siyang direktor ng serye ni Janine Gutierrez dahil isa rin siya sa cast ng said primetime series.

Eh, kasi, parang hindi napapagod sa taping, puyat man o hindi, nakababad sa teyping at ingat na ingat sa mga kilos at dialogue sa harap ng kamera. Parang anak na rin ang turing ni Direk kay Janine dahil ang ama nitong si Monching Gutierrez ay kapatid ni Jackie Lou Blanco.

Ang ina nitong si LotLot d Leon ay anak nina Nora Aunor at Christopher de Leon, at anak naman nina Pilita Corales at Eddie Gutierrez si Monching. Kaya kalapot ng dugong artista na dumadaloy sa ugat ni Janine. Kaya feeling ni Direk Ricky, suwerte naman niya na ang mga artista niya ay magagaling at madaling makasunod sa mga gusto niya sa harap ng kamera.

Ang gagaling ng mga batang ito, wika ni Direk Ricky, paulit-ulit ang mga papuri niya kina Mikael Daez at Rodjun Cruz, na ayon sa kanya, sobrang saya niya sa actor sapul ng mag GMA-7 siya.

Napakaganda rin ni Lauren Young at ang galing niyang mag-facial emote.

Ang iba pang casts na ibini-build up ng network for the future dahil nagbabadya sa nakikita sa kanila sa taping, ay sina Therese MalvarLucho Ayala, Ashley Rivera, at Camille Torres.

Itong si Marc Abaya huwag kayong magtaka dahil parang kukot mane kapag nakaharap na sa kamera, sasabihin lang ang gagawin niya siya na ang bahala. Siyempre anak yata ‘yan ng magaling na lady movie direktor na si Marilou Diaz Abaya.

At si Chanda Romero, one of the best actress ng local showbiz, one of the most beautiful faces na magugulat kayo na ang ganda-ganda pa rin after so many years. Walang retoke, sikreto? No vices, no smoking, drink plenty of water, fruits and vegetables at morning exercise. At ang kapit sa Diyos. At sabay napangiti si Chanda sabay wikang, ”Happy Lovelife.” Yun lang!

NO PROBLEM DAW – Letty G. Celi