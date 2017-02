Serye itatabla ng Ginebra (Kontra Star)

SISIKAPIN ng Barangay Ginebra na makaulit kontra Star Hotshots sa Game Four ng kanilang best-of-seven PBA Philippine Cup semifinal series, 7:00 pm sa Smart Araneta Coliseum sa Quezon City.

Napigilan ng Gin Kings ang pananalasa ng Hotshots nang manalo sila sa Game Three, 73-62 noong Lunes.

Nakalalamang pa rin sa serye ang Star, 2-1 dahil nagwagi ang Hotshots sa Game One (78-74) at Game Two (91-89).

Kung mananalo ang Gin Kings mamaya ay bababa na ang kanilang serye sa best-of-three. Ang magwawagi sa seryeng ito ay makakatapat sa best-of-seven Finals ng mananalo sa kabilang serye sa pagitan ng TNT Katropa at defending champion San Miguel Beer.

Bagama’t 11 puntos ang winning margin sa Game Four ay nahirapan pa rin ang Barangay Ginebra at kinailangan nito ng 14-2 finishing kick sa pagtutulungan nina Sol Mercado at Japhet Aguilar.

Masama ang naging umpisa ng Hotshots sa laro at agad silang iniwan ng Gin Kings, 17-4. Pero nakabalik ang Star sa second quarter at naging dikitan ang laban.

Huling lumamang ang Hotshots, 60-59 bago muling gumana ang depensa ng Gin Kings at nalimita ang kalaban sa dalawang puntos hanggang matapos ang laro.

Ang Gin Kings ay pinamunuan ni Mercado na gumawa ng 16 puntos kabilang na ang dalawang three-point shots sa endgame. Nagdagdag ng 15 puntos si Aguilar na humugot din ng 13 rebounds.

Tanging si Marc Pingris ang umiskor ng double figures para sa Star nang magtapos siya nang may 12 puntos bukod sa 18 rebounds.

Umaasa si Ginebra coach Tim Cone na maipagpapatuloy ng Gin Kings ang kanilang solidong depensa.

Dahil sa pagkatalo ay napatid ang eight-game winning streak ng Star. Ngunit nanatiling mataas ang morale ng Hotshots at kompiyansa si coach Chito Victolero na makababawi sila. (SABRINA PASCUA)