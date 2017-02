Ang pagbabago sa BoC

IPINAGDIWANG ang 115th anniversary ng Bureau of Customs at si Presidente Rodrigo Duterte ang kanilang pangunahing bisita.

Nanawagan ang ating Pangulo na tulungan ang pamahalaan na mahinto ang katiwalian. Na-ngako rin siya na itatas ang kanilang mga suweldo. Promotion sa mga karapat-dapat na opisyal at kawani.

Malaki ang maitutulong nito sa pagtaas ng kanilang moral dahil matagal-tagal na rin silang nakalimutan.

Dasal lang sana nila ay ‘wag nang umiral ang palakasan and connection system sa pagbibigay ng promotion na umiral sa nakalipas na panahon. May balita pa noon na may pomotion for sale na nangyayari pero this time daw ay makatitiyak sila na hindi na mangyayari muli, ayon sa commissioner of customs na si Nick Faeldon.

Good luck po sa lahat sa taga-Customs.

Congratulations kay Director Neil Estrella ng Customs Intelligence and Investigation Service sa mga isinagawang anti-smuggling operation sa Metro Manila. Papuri rin sa kanyang mga pinagkakatiwalaang tauhan sa pangunguna ni Intel officer JOEL PINAWIN na puro sure ball ang huling mga kontrabando.

Kudos CIIS!

PITIK – Ricky “Tisoy” Carvajal