Carlo, ipon muna bago mag-babu sa pagka-binata

Sabi naman ni Carlo, ”Kami naman ni Tin (Kristine Mei-Nieto, GF ni Carlo), masaya naman kami. Siyempre may tinatahak akong career tapos siya naman nag-aaral ngayon. Nag-iipon pa rin hanggang ngayon at ‘yun nga, may mga plano pa kami na gustong gawin bago kami mag-settle down.”

Bilang mag-asawa ay may lovescene sina Carlo at Shaina sa The Better Half at may lovescene rin si Carlo kay Denise Laurel. Ayon kayCarlo, hindi siya nailang na gawin ang eksenang ‘yun with Shaina and Denise.

Aniya, ”Unang-una kasi importante ‘yung komportable ka sa katrabaho mo ‘di ba? ‘Yun nga eversince mga bata pa kami, nakilala ko na si Shaina. Tapos si Denise naman, nakatrabaho ko na sa iba’t ibang network.

“So ‘yun ‘yung ano sa akin.. na komportable ako sa kanila at saka siyempre komportable sila sa akin. At saka ‘yung respeto at saka ‘yung professionalism ng trabaho, ‘di ba? Dapat professional ka.”

For the record nagkasama na sa pelikula sina Carlo at Shaina sa series ng pelikulang Ang Tanging Ina na pinagbidahan ni Ai Ai delas Alas na gumanap sila rito bilang magkapatid. Kaya naman nasabi ni Carlo na komportable na sila sa isa’t isa ni Shaina.

Ang The Better Half ay ipapalabas na simula ngayong Lunes, February 13 pagkatapos ng It’s Showtime.

MA at PA – Rommel Placente