Teaser pa lang ng serye nina Alden at Maine, nakakikilig na

TULOY-TULOY na ang kilig ngayong buwan ng mga Puso (Pebrero) dahil malapit nang mapanood ang inaabangan ng Aldubnation, ang kauna-unahang teleserye nina Alden Richards at Maine Mendoza, ang Destined To Be Yours.

Kung masusunod ang naunang announcement, ito ang magiging Valentine offering ng Kapuso Networks kaya naman halos araw-araw ay nagte-taping ang dalawa para maihabol sa araw ng mga Puso.

Kaya naman ipinasilip na ng GMA Network ang isang teaser ng serye na labis ikinakilig ng Aldubnation na matagal-tagal na ring naghihintay.

MATABIL – John Fontanilla