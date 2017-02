Closure, suspension orders vs minahan ipinatigil ng Palasyo

IPINATIGIL muna ng Palasyo, at ng Gabinete ang closure at suspension orders, ipinatupad ni Environment Secretary Gina Lopez, laban sa mga minahan sa bansa, sinasabing nakasisira ng kalikasan, at kakapiranggot ang naiambag sa kabangbayan.

Sa pahayag ng Department of Finance nitong Huwebes, pag-aaralan muna ng pambansang pamahalaan ang pasya ng kalihim ng Department of Environment and Natural Resources (DENR).

Sinisiguro lamang anila ng pamahalaan ang “due process” sa pagpapasara sa halos 30 minahan, na sinasabing hindi nakasunod sa mga patakaran sa pagmimina, batay sa mining audit na isinagawa ng DENR.

“Members of the Cabinet have expressed their full support behind President Duterte’s decision to observe due process before implementing a directive of the DENR to shut down or suspend 28 mining sites across the country,” pahayag ng DoF.

Inianunsyo ni Secretary Lopez noong 2 Pebrero, ang resulta ng mining audit, nagpapakitang mahigit sa kalahati ng bilang ng mga malalaking minahan sa bansa, ay bumagsak sa patakaran ng DENR.

Agad nakialam ang Palasyo dahil sa rami ng mga maggagawang apektado ng hakbang ng DENR.