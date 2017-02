Cesar, inilalagay sa alanganin ng mga anak na lalaki; Sunshine, ‘di naniniwalang may bisyo si Diego

HANGGANG ngayon, ang nananatiling showbiz shocker ay iyong mga inilabas na reklamo ni Diego Loyzaga laban sa kanyang amang si Cesar Montano. Inalis na ni Diego ang kanyang mga social media posts, “because I was asked to,” pero lumabas na nga iyon at nakuha ng media bago pa man nabura ang lahat ng iyon.

Kaya nga nang makita ng press si Sunshine Cruz doon sa media launching niyong bagong serye ni Maja Salvador na Wildflower, hindi niya natakasan ang mga gustong magtanong sa kanya ng opinion tungkol doon, na hinarang siya talaga.

“Parang wala naman sa ayos na magsalita ako tungkol sa problema kasi hindi naman ako talaga o sino man sa mga anak ko ang concerned. Palagay ko ang dapat mag-usap diyan ay sina Diego at Cesar. Palagay ko sila rin ang dapat na tinatanong tungkol sa mga bagay na iyan. Ako rin nagulat noong malaman ko ang tungkol doon, pero alam mo iyang si Diego naging close iyan sa akin. Close rin iyan at mahal iyan ng mga anak ko bilang kuya nila. Ang alam ko iyong mga anak ko tumawag sa kanya at nagsabing mahal nila siya at naka-support sila sa kanya.

“Ako rin ganoon ang ginawa ko. Nagpadala ako ng viber message kay Diego at sinabi kong if there is anyway that I can help, sabihin lang niya. Hindi ko rin naman siya mapapabayaan. Hindi ko siya anak pero kapatid siya ng mga anak ko. Magkasundo rin naman kami ni Teresa, at walang naging problema sa aming dalawa.

“Kaya natural lang naman siguro na kung ano man ang maitutulong ko kay Diego hindi ko maipagmamaramot iyon sa kanya,” sabi ni Sunshine.

“Si Diego iyong batang napakabait. I’m telling you, hindi mahirap mahalin si Diego. Napakabait niyan sa mga anak ko at mahal siya ng mga anak ko. Nakikita ko rin ang concern ng mga anak ko sa kuya nila kaya ako mismo nagsabi rin sa kanya na susuportahan ko siya in whatever way na matutulungan ko siya,” sabi pa ni Sunshine.

Hindi rin naman daw naniniwala si Sunshine na may bisyo si Diego.

“Sinasabi naman niya, ilang beses na ba siyang ipinag-drug test. All the time naman sinasabing hindi siya gumagamit ng drugs. At saka siguro naman mahahalata mo kung nagda-drugs, dahil alam naman natin na naiiba ang kilos. Nag-iiba ang hitsura. Naiiba ang takbo ng isip.

“Eh si Diego naman wala kang makikitang ganoon at sinasabi naman niya na willing siyang harapin kahit na sino. Bakit ba kailangang sabihin na may bisyo iyong bata? Unfair iyon kay Diego, at kung ako, anak ko ang sasabihan ng ganoon magagalit din ako. Nararamdaman ko ang feelings niyong bata.

“Kaya nga siguro napuno na rin kaya ganoon. At saka sa ABS-CBN, may requirement na lahat ng artista magpa-drug test, at ang alam ko malinis naman ang findings sa kanya,” sabi pa ni Sunshine.

Sa mga usapan, pati ang kapatid ni Diego na si Joseph Dizon, na anak ng ermat niyang si Teresa Loyzaga sa dating asawa, ang negosyanteng si Arnold Dizon, ay nadadamay pa ngayon sa hindi magandang mga bintang.

Iyong isa namang anak na lalaki ni Cesar, iyong si Angelo, ay alam nating nag-suicide sa mismong bahay nila ilang taon na ang nakararaan. Kaya may nagsasabing mukhang ang laging naglalagay kay Cesar sa alanganin ay ang mga anak niyang lalaki.

Ano nga raw kaya ang mangyayari kung magkaroon siya ng isa pang anak na lalaki?

Pero personal nang problema iyan at dapat pag-usapan nila nang husto.

HATAWAN – Ed de Leon