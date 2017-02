Baby Baste, may future bilang singer!

MUKHANG may future na maging mahusay na singer/performer ang guwapito at Baby ng Eat Bulaga, si Baby Baste o Benedict Sebastian Granfon Arumpac sa totoong buhay.

Sa launching ng isang produkto na celebrity endorser si Baste kasama ang Concio Sisters na sina Julia at Talia, kumanta ito ng kanta ng Chainsmokers, ang Roses at Closer, na may pasigaw-sigaw pa sa audience ng, “Sing with me, mga Bisaya!”

Kaya naman hiyawan at palakpakan ang mga taong naroon sa event including Mr. Ben Chan na kitang-kita namin ang saya at ngiti habang nagpe-perform si Baby Baste.

MATABIL – John Fontanilla