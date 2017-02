KASADO NA! Nagkapirmahan na ang Viva at SPEEd Inc, para sa kauna-unahang Editors’ Choice Awards. Sa pamamagitan ng Viva Live, na pinamumunuan ni Vic Del Rosario, ipo-prodyus nila ang The Editors’ Choice Awards ng Society of Philippine Entertainment Editors, Inc. (SPEEd, Inc.). Pinangunahan ni Del Rosario (gitna) ang pirmahan ng memorandum of agreement kasama sina SPEEd, Inc. president Isah V. Red (ikaapat mula kaliwa), line producer June Torrejon (ikalawa mula kaliwa) at SPEEd, Inc. vice presidents Jojo Panaligan (dulong kaliwa), at Eugene Asis (dulong kanan). Ang pirmahan ay sinaksihan din ng Speed, Inc. officers at members na isinagawa sa Viva Office sa Pasig City noong Miyerkoles ng tanghali.