Mayor Fresnedi nag-alok ng P.1-M reward vs killers (Ulo ng kasambahay pinutol)

MAGBIBIGAY si Muntinlupa City Mayor Jaime Fresnedi ng P100,000 reward sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon sa pagkakakilanlan at pinagtataguan ng mga suspek sa ikalulutas ng kasong brutal na pagpatay sa biktimang si Richelle Sagang, natagpuan ang katawan sa Bulacan, habang ang ulo ay sa isang creek sa Makati City, noong nakalipas na buwan.

Tiniyak ng alkalde, tutulong siya sa ikadarakip ng mga suspek at umapela sa mamamayan, na tumulong sa mga awtoridad sa pagresolba sa kaso.

“There must be no distinction between the rich ang the poor . Justice must be served as peace and order in the city is one of the local government’s priority,” ayon kay Fresnedi.

Ayon sa pulisya, dinala si Sagang, isang kasambahay, sa guard house ng subdibisyon sa Alabang, Muntinlupa City, dahil sa reklamong pagnanakaw noong 12 Enero.

Pagkaraan ay natagpuan ang katawan ni Richelle sa Sta. Maria, Bulacan, habang ang kanyang pugot na ulo ay nadiskobre sa creek sa Makati City, makalipas ang ilang araw.

Ayon kay Southern Police District (SPD) director, Chief Supt. Tomas Apolinario, ang biktima ay may tama ng bala sa ulo.

Si Richelle ay anak ng magsasakang si Noel, taga-Zamboanga del Norte.

Habang dalawang “persons of interest” na kinilala na ng pulisya, ay patuloy na pinaghahanap ng mga awtoridad.

