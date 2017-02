Digong umamin: Sa 5 salita tanging 2 ang tama

INAMIN ni Pangulong Rodrigo Duterte na dalawa sa lima niyang pahayag ay hindi totoo at kalokohan lang pero para sa kanya ang media ay “dishonest.”

Sa kanyang talumpati sa ika-115 anibersaryo ng Burea of Customs (BOC) kahapon ay sinabi ng Pangulo na mahilig siyang magpatawa at hindi lang sanay ang media sa kanyang karakter kaya lahat nang lumalabas sa kanyang bibig ay pinapatulan.

“There is nothing wrong with it and if you say that God said that, well, nagloloko lang talaga ako. But you know these media people, they are not really attuned to my character,” aniya.

“E sa limang salita, dalawa lang ‘yung tama niyan, ‘yung tatlo puro kalokohan ‘yan. And so I’m just fond of doing it. Gusto ko lang tumawa. Well, at the expense also of myself sometimes,” dagdag niya.

Matatandaan, pagbalik sa bansa mula sa state visit sa Japan noong Oktubre 2016 ay sinabi ng Pangulo na habang nagbibiyahe pauwi ay nakausap niya ang Diyos at nangako siya na hindi na magmumura dahil natakot siya sa bantang pababagsakin ang eroplano.

Matapos ang ilang araw ay sinabing biro lang ito.

Sa kanyang speech sa National Housing Authority (NHA) kahapon, ay binatikos niya ang media at inayudahan ang pagtawag na ‘dishonest’ ni US President Donald Trump sa fourth estate.

Naghinanakit si Duterte sa ulat ng media sa alegasyon ni Sen. Antonio Trillanes IV na may mahigit P200 milyon siya sa kanyang bank account noong panahon ng eleksiyon na hindi naman aniya napatunayan.

(ROSE NOVENARIO)