Giit ng NDF: Hinuling peace consultant sa Davao pakawalan

DAVAO CITY – Nanawagan ang National Democratic Front of the Philippines (NDFP), sa paglaya ng kanilang peace consultant, na hinuli ng militar sa checkpoint sa Toril, sa lungsod ng Davao.

Ayon kay NDFP peace panel chairperson Fidel Agcaoili, ang paghuli kay Ariel Arbitrario at sa kasamahan, ay isang paglabag sa usapang pangkapayapaan.

Magugunitang sinita si Arbitrario sa checkpoint ng Task Force Davao, kamakalawa at inaresto.

Habang depensa ni Army commander, Brig. Gen. Gilbert Gapay, ng Task Force Haribon, ang kasama ni Arbitrario na si Roderick Mamuyac, ay may standing warrant dahil sa kasong murder.

Ngunit umalma ang NDFP sa paghuli kay Arbitrario, pinalabas sa kulungan noong ng Agosto nitong nakaraang taon, nang makapaghain ng piyansa.

Paliwanag ni Agcaoili, nakadalo ang kanilang peace consultant sa isinagawang formal talks sa Oslo, Norway noong 22 Agosto 2016.

Sinabi ni Anak Pawis-Rep. Ariel Casilao, nakaaalarma ang paghuli kay Arbitrario lalo na’t nasa ilalim ang consultant sa Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG), at hindi maaaring hulihin kung ginagawa ang kanyang trabaho at responsibilidad sa peace negotiations.

nina ROSE NOVENARIO/JSY