Suwerte na napangasawa ang girl of his dream

Samantala, habang nadaragdagan ang edad ni Jericho ay mas lalo siyang gumuguwapo kaya tinanong namin kung hindi ba siya natutukso sa mga nakakasama niya sa pelikula na pawang magaganda o may mga nakikilala siya.

“Well, kailangan ingatan mo rin ang sarili mo, ingatan mo rin ang puso mo dahil may mga masasaktan.

“When I got married, na-deal ko na ‘yang mga bagay na ‘yan na this is the end of your pagiging binata.

“And ‘yung mga kalokohan on the side or whatever, goodbye ka na riyan. Anuman ang mga pantasya mo, this is a better thing for me. Kasi to marry the girl of your dream, I’m in a good place.

“And I got to work with rom-com (movies), dami kong nakakatrabaho, pinakikilig namin ang mga tao, pero pag-uwi ko, I have my own story,” paliwanag ng aktor.

FACT SHEET – Reggee Bonoan