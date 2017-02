Sa tinuran ni LJ na hindi nadadalaw ni Paulo ang anak — Ginagawa ko ang obligasyon ko bilang ama sa anak ko

HINDI na bago sa amin ang pagtanggi ni Paulo Avelino na magsalita sa isyung kinasasangkutan niya lalo’t hindi naman kasama sa pelikula o TV show ang sangkot sa usapin.

Pero napilit pa rin siyang kahit paano’y magsalita pagkatapos ng presscon proper ng I’m Drunk, I Love You na pinagbibidahan nila nina Dominic Roco at Maja Salvador na handog ng TBA (Tuko Film Productions, Buchi Boy Entertainment, at Artikulo Uno Productions).

Tinanong kasi si Paulo ukol sa tinuran kamakailan ni LJ Reyes na hindi dinadalaw ng actor ang kanilang anak na si Aki gayung hindi naman daw siya pinagbabalawan.

Ani Paulo, ”Hindi pa panahon para magsalita po ako, pero ginagawa ko naman ang obligasyon ko bilang ama ng anak ko, hindi naman ako nagpapabaya sa financial, basta hindi lang dito,” ani Paulo.

Sinabi pa ni Paulo na mahal na mahal niya ang anak niya at darating din ang tamang panahon para malaman ng lahat ang side niya.

Anyway, ang I’m Drunk, I Love You na mapapanood na sa Pebrero 15 ay ikalawang pagsasama nina Paulo at Maja. Ang una ay ang teleseryeng Bridges of Love sa ABS-CBN kasama si Jericho Rosales.

Ayon kay Paulo, gusto niyang makasama muli si Maja sa trabaho dahil crush niya ito bukod pa sa mahilig magdala ng pagkain ang aktres.

“Mahilig siyang magdala ng pagkain sa set kaya gustong-gusto namin. Laging maraming food sa set,” anang actor.

SHOWBIZ KONEK – Maricris Valdez Nicasio