Pagbe-baby, ‘di pa priority nina Echo at Kim

SA ginanap na set visit para sa pelikulang Luck at First Sight nina Jericho Rosales at Bela Padilla na idinidirehe ni Dan Villegas ay kaagad naming tinanong ang aktor kung saan niya iseselebra ang Araw ng mga Puso.

Binanggit naming nasa Paris, France ang asawang si Kim Jones kaya sinabi namin kung susunod siya, pero kaagad niyang sinagot kami ng, ”may work, eh. May shooting kami. Ang Valentine’s Day naman, puwede mo naman ’yan i-celebrate everyday, right?”

Kaya balik-tanong namin sa aktor kung kailan uuwi si Kim? ”Ngayon nandito na siya, pero alis lang siya ulit for Paris kasi Fashion week na, mabilis lang ‘yun nandito na siya. At saka ‘pag nag-celebrate kami (V-day), sa bahay lang din, hindi rin kami lumalabas. This year, may exception lang. She’s (Kim) coming back today, nag-shoot lang siya ng commercial sa Thailand.”

Hindi naman daw madalas umalis ng bansa ang asawa ni Echo kapag fashion week lang, fall/winter at summer dahil nga modelo ang career ni Kim.

Sa tatlong taong kasal nina Jericho at Kim ay hindi pa raw nila balak magkaroon ng anak, pero kung ibibigay daw ay maganda. Trabaho muna nila pareho ang priority nila lalo’t maraming offers.

“Parang hindi pa lang namin priority, parang ganoon. May time pa naman, eh. Bata pa naman si Kim, eh,” nakangiting saad ng aktor.

Suwerte na napangasawa ang girl of his dream

Samantala, habang nadaragdagan ang edad ni Jericho ay mas lalo siyang gumuguwapo kaya tinanong namin kung hindi ba siya natutukso sa mga nakakasama niya sa pelikula na pawang magaganda o may mga nakikilala siya.

“Well, kailangan ingatan mo rin ang sarili mo, ingatan mo rin ang puso mo dahil may mga masasaktan.

“When I got married, na-deal ko na ‘yang mga bagay na ‘yan na this is the end of your pagiging binata.

“And ‘yung mga kalokohan on the side or whatever, goodbye ka na riyan. Anuman ang mga pantasya mo, this is a better thing for me. Kasi to marry the girl of your dream, I’m in a good place.

“And I got to work with rom-com (movies), dami kong nakakatrabaho, pinakikilig namin ang mga tao, pero pag-uwi ko, I have my own story,” paliwanag ng aktor.

FACT SHEET – Reggee Bonoan

Mag-aaral ng filmmaking at magpo-produce

Nabanggit din ni Echo na gusto niyang mag-aral dahil plano niyang mag-produce ng pelikula pagdating ng araw.

“Kasi ako, like this year, mas malaki ang plano ko. Gusto kong mag-aral muna at mag-produce. Medyo gusto kong mag-concentrate sa film.

“Plano ko sa New York, kung puwede, pero kung hindi sa UP na lang para hindi na lumayo.

“Kasi, matagal ko ng plano ’yun. Pero this year talaga. Parang gusto ko nang tapusin ’yung procrastination ko, eh,” kuwento ng aktor.

Pero may kasalukuyang offer na teleserye ang ABS-CBN kay Jericho kaya hoping siya na matuloy ang plano niyang mag-aral at mag-produce.

Tungkol naman sa isinu-shoot nina Echo at Bela na Luck at First Sight ay tinanong siya kung hindi siya naiilang na nasa set din ang ex-boyfriend ng aktres na si Neil Arce bilang co-producer ang Viva Films at N2 Production.

Pero mukhang hindi alam ng aktor na hiwalay na sina Bela at Neil, ”no, Neil is very ano, eh, hindi naman sila nagbigay ng ganoong atmosphere sa set na alam mo ‘yun? Although it’s the first time that I worked with sa production nga na kumbaga may ano, alam ko naman na may relationship sila, but hindi naman ako (nakaramdam) sa set na ‘yung hindi ako makagalaw, ‘yung parang ganoon.

“Of course, ‘di ba, siyempre, as a guy, you have to give respect na ‘okay, ingat ka’.

“Hindi naman dahil may gagawin akong ibang bagay ‘pag hindi nakatingin, parang ganoon, but meaning, a little bit careful, you know.

”But then, Neil opened up also, naging parang magkaibigan kami. Minsan, nagkita na kami sa labas, once or twice I think, nagkita na kami. Then, pumunta siya rito sa ano, so naging magbarkada na kami.”

At nang banggitin kay Echo na hiwalay na ang dalawa ay hindi raw niya alam dahil, ”hindi naman nila ipinakita ‘yun, eh. Wala namang ganoon sa set. Hindi naman sila umiiyak sa set, eh.”

Hanga sa pagiging creative ni Bela

Napahanga ni Bela si Echo dahil kasama sa creative ang aktres, ”na-excite ako kasi alam ko si Bela, very creative, alam ko, nagsusulat din siya (ng script), part of the concept, galing sa kanya. So ako, I work best with people like her. Enjoy kami as in nagmi-meet talaga ang isip namin, kahit sa mga joke, ganyan. Hindi kami nahirapan sa first day, walang problema.”

Mapapanood ang Luck at First Sight sa buwan ng Marso ngayong taon na iikot sa isang taong sugarol at nakilala ang babaeng magbibigay sa kanya ng suwerte.

