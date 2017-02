Jericho Rosales, mag-aaral ng filmmaking at magpo-produce

Nabanggit din ni Echo na gusto niyang mag-aral dahil plano niyang mag-produce ng pelikula pagdating ng araw.

“Kasi ako, like this year, mas malaki ang plano ko. Gusto kong mag-aral muna at mag-produce. Medyo gusto kong mag-concentrate sa film.

“Plano ko sa New York, kung puwede, pero kung hindi sa UP na lang para hindi na lumayo.

“Kasi, matagal ko ng plano ’yun. Pero this year talaga. Parang gusto ko nang tapusin ’yung procrastination ko, eh,” kuwento ng aktor.

Pero may kasalukuyang offer na teleserye ang ABS-CBN kay Jericho kaya hoping siya na matuloy ang plano niyang mag-aral at mag-produce.

Tungkol naman sa isinu-shoot nina Echo at Bela na Luck at First Sight ay tinanong siya kung hindi siya naiilang na nasa set din ang ex-boyfriend ng aktres na si Neil Arce bilang co-producer ang Viva Films at N2 Production.

Pero mukhang hindi alam ng aktor na hiwalay na sina Bela at Neil, ”no, Neil is very ano, eh, hindi naman sila nagbigay ng ganoong atmosphere sa set na alam mo ‘yun? Although it’s the first time that I worked with sa production nga na kumbaga may ano, alam ko naman na may relationship sila, but hindi naman ako (nakaramdam) sa set na ‘yung hindi ako makagalaw, ‘yung parang ganoon.

“Of course, ‘di ba, siyempre, as a guy, you have to give respect na ‘okay, ingat ka’.

“Hindi naman dahil may gagawin akong ibang bagay ‘pag hindi nakatingin, parang ganoon, but meaning, a little bit careful, you know.

”But then, Neil opened up also, naging parang magkaibigan kami. Minsan, nagkita na kami sa labas, once or twice I think, nagkita na kami. Then, pumunta siya rito sa ano, so naging magbarkada na kami.”

At nang banggitin kay Echo na hiwalay na ang dalawa ay hindi raw niya alam dahil, ”hindi naman nila ipinakita ‘yun, eh. Wala namang ganoon sa set. Hindi naman sila umiiyak sa set, eh.”

FACT SHEET – Reggee Bonoan