Echo, hanga sa pagiging creative ni Bela

Napahanga ni Bela si Echo dahil kasama sa creative ang aktres, ”na-excite ako kasi alam ko si Bela, very creative, alam ko, nagsusulat din siya (ng script), part of the concept, galing sa kanya. So ako, I work best with people like her. Enjoy kami as in nagmi-meet talaga ang isip namin, kahit sa mga joke, ganyan. Hindi kami nahirapan sa first day, walang problema.”

Mapapanood ang Luck at First Sight sa buwan ng Marso ngayong taon na iikot sa isang taong sugarol at nakilala ang babaeng magbibigay sa kanya ng suwerte.

FACT SHEET – Reggee Bonoan