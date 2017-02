9 airport police, taxi driver, 18 airport civilian personnel pinarangalan

KINILALA ng Manila International Airport Authority (MIAA) sa harap ng airport officials at media, ang siyam airport police officers, isang taxi driver, 18 airport civilian personnel, karamihan ay nakatalaga bilang building attendants sa apat Ninoy Aquino International Airport (NAIA) terminals, kahapon.

Naluluhang sinabi ni MIAA General manager Ed Monreal, “marami pa palang mabubuting tao na nagtatrabaho sa airport,” ang tinutukoy niya ang siyam na airport policemen at 18 civilian personnel, na pinarangalan dahil sa kanilang pagiging tapat, nang isauli ang mahahalagang bagay na kanilang natagpuan sa paliparan.

Pinagkalooban ni Monreal ng “plaque of recognition” sina airport policemen Roderick Mejia, Jesus Ducusin, Gilfredo Dilan, Victor Mallari, Alvin Patayan, Archieval Amoguis, Eduardo Duran, at Roberto Umitin.

Ginawaran din ng parangal ni Monreal ang mga sibilyan na sina Rustoms Gammaru, Willaim Boco, Edwin Panti, Camelo Mari, Evler Buisel, Mark Jayson Feliciano, Brian Sibal, Noel Jabonitalia, Allan Lopez, Reymart Corto, Estrelita Perosa, Nonita Malinao, Gildina Aragon Eleanor Hernanxez, Julie Esmilio, Ana Espiritu at “special mentioned” sina Rizalde Ocde at Antonio Infante, na ibinalik ang mahigit P900,000 cash sa lost and found section ng paliparan.

Ang airport policemen ay kinilala bunsod nang marami nilang nahuhuli, at ang pinakamalaki rito ang pagkakasabat sa 22 piraso ng nakaw na diamonds, mula sa Kuala Lumpur at ipinadada sa LBC warehouse sa Tondo, Maynila noong 22 Disyembre 2016.

Sinabi ni Monreal, siya at ang kanyang mga opisyal ay sisikaping maging malinis at ligtas ang airport terminal, at tutugunan nila sa loob ng 24-oras, ang mga reklamong kanilang matatanggap.

“I hope airport officials and workers will joined me to clean the airport from scalawags.”

(JSY)