Show ni Derek sa TV5, wala pa ring linaw

Meanwhile, kung nganga ang TV career ni Mark, this cannot be said sa sisipang career daw uli ni Derek Ramsay, ang last man standing sa nasabing estasyon.

Although kakaibang format daw ang aabangang show ni Derek, nagtataka lang kami kung bakit kahit pabulong ay hindi naman ‘yon usap-usapan sa Singko?

Pebrero na ngayon yet ni patikim na clue ay walang inire-release ang TV5 tungkol sa show ni Derek. In fairness though, masuwerte ang hunk actor dahil wala man siyang ginagawa pa sa ngayon, he enjoys guaranteed income.

HOT, AW! – Ronnie Carrasco III