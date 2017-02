Sarah Geronimo no.1 fan ni Dayanara Torres

KAHAPON sa selebrasyon ng ASAP para sa kanilang ika-22 anibersaryo ay naka-focus ang camera kay Sarah Geronimo na no.1 fan pala ni Miss Universe 1993 at tinaguriang “Dancing Queen” noong 90s na si Dayanara Torres.

Naging very vocal kasi si Sarah nang sabihin sa ere na pinanonood niya noon sa ASAP si Daya-nara. Ito ‘yung time na ordinaryong tao pa lang ang Pop Star Princess at nakatira pa sa hindi kamahalang apartment sa Sampaloc na madalas ay nale-late sila sa pagbabayad sa upa at muntik-muntikan pang mademanda ng kanilang landlord.

Pero hayun na nga at biglang nagbago ang kapalaran ng sikat na at mayaman nang si Sarah at puwede na niyang bilihin ang dating lugar na tinirahan nila ng kanyang pamilya. At mas nau-ngusan pa nga niya si Dayanara pagdating sa popularidad. Ang edge lang sa kanya ng former Miss Universe ay nagkaroon ng name sa Puerto Rico at Hollywood at naging wife pa ng sikat na Latin American singer-songwriter-producer na si Marc Anthony na mayroong siyang dalawang anak pero annulled na ang kanilang marriage.

Si Sarah naman masaya ngayon sa karelas-yong singer-actor na si Matteo Guidicelli.

We can never tell, what is restore for ours, gyud!

VONGGANG CHIKA – Peter Ledesma