NCRPO full alert sa Metro Manila

KINOMPIRMA ni National Capital Region Police Office (NCRPO) chief, Director Oscar Albayalde, isinailalim sa “high security threat” ang kalakhang Maynila.

Ito’y kasunod sa pagbawi ni Pangulong Rodrigo Duterte, sa ipinatupad na unilateral ceasefire sa komunistang grupo.

Ayon kay Albayalde, mataas ang threat alert sa Metro Manila, kung kaya kailangan nilang itaas ang alert status.

“We are in full alert status. The Threat alert in Metro Manila is still high,” wika ni Albayalde.

Hindi binabalewala ng NCRPO ang posibilidad, na maglunsad ng pananabotahe sa Metro Manila ang mga rebelde at bandidong grupo.

Sinabi ng heneral, mas mainam maging handa sila para maiwasan ang ano mang mga banta ng kaguluhan.