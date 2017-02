LTFRB nakahanda sa tigil-pasada

NAKAHANDA ang pamunuan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB), sa transport strike ngayong araw, Lunes, sa kalakhang Maynila.

Ayon sa LTFRB, 5,000 personnel mula sa iba’t ibat ahensiya, ang naka-deploy para tiyakin na hindi maabala ang commuters, at hindi ma-stranded.

Magde-deploy ng mga pribadong bus, government vehicles, at maging mga motorsiklo para pagsilbihan ang commuters.

Pahayag ng LTFRB, humingi sila ng tulong sa PNP, magde-deploy rin nang sapat na mga tauhan.

Magsasagawa ng transport strike ngayong araw ang transport groups, pangungunahan ng PISTON at Stop and Go bilang protesta sa hakbang ng pamahalaan, na i-phase out ang jeepneys at papalitan ng environment-friendly vehicles.

5 TRANSPORT GROUPS

‘DI LALAHOK

SA TIGIL-PASADA

INIHAYAG ng samahan ng pampublikong transportasyon, hindi sila lalahok sa isasagawang tigil-pasada, ng grupo ng Stop and Go Coalition ngayong Lunes.

Ayon kay Ka Lando Marquez, Pangulo ng Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas, hindi sasali ang kanilang grupo sa sinasabing malawakang tigil-pasada.

Nais umano ng kanilang grupo, idaan sa usapan ang kanilang posisyon kaugnay sa dagdag pasahe, pagtanggal sa kalye ng mga lumang jeep, at ang pagpapataas sa kakayahang pinansiyal ng mga operator. Kabilang sa hindi maki-kiisa sa tigil-pasada ang grupong Alliance of Transport Operators and Driver Association of the Philippines (ALTODAP), Alliance of Concerned Transportation Organization (ACTO), National Capital Region Bus Operators Association, at Provincial Bus Operators Association.

(JAJA GARCIA)