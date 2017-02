Gary V., bukod-tanging Pinoy singer na nakakakanta ng Spain ni Al Jarraeu

ALAM n’yo bang sa pagkanta-kanta ng Spain ni Al Jarraeu at ni Lou Rawls sa TV at kung saan pa unang sumikat si Gary Valenciano?

Mahirap na kanta ‘yon. Nakatataranta. Nakapipilipit ng dila. Bukod kay Gary, ang Pinoy na nakakakanta lang niyon na napaka-impressive na pagbanat din ay si Ray-An Fuentes, na beterano nang performer noong panahon na ‘yon dahil galing na siya sa bandang Circus (na galing din ang tatay ni Rachel Alejandro na si Hajji Alejandro).

Ang walang sabit at walang paltos na pagkanta ni Gary ng Spain ang ebidensiyang magiging big star siya. Wala pang You Tube noong panahong ‘yon kaya malamang na wala kayong mahahanap sa Internet ng video ni Gary na bumabanat ng Spain.

Pero may bagong live performance si Gary ng Spain na nasa You Tube, specifically sa channel ng radio station na Wish 107.5 na kaka-upload lang noong January 28. At bibilib talaga kayo sa kanya dahil nakaupo lang siya noong banatan n’ya ang pagkahirap-hirap na kanta na ‘yon para sa Wish radio.

Kailangang nakaupo lang siya dahil ‘yun ang nakaugalian sa Wish 107.5 Bus na kumanta siya ng live ng Spain. Minus 1 lang ang nag-akompanya sa kanya.

Wala pa ring kupas si Mr. Pure Energy at Mr. Total Entertainer. Check it out on the Wish 107.5You Tube channel, guys. Don’just take my word for it.

Ang isa pang nadiskubre namin sa Wish 107.5 channel sa You Tube ay ang new look ni Marcelino Pomoy na, gaya ni Gary, ay taga-Kapamilya Network. Produkto siya ng isa sa singing contests ng network.

Hindi na nga siya mukhang ewan ngayon. Dahil bago na ang hair-do n’ya at mas may laman na ang katawan n’ya.

Kamangha-mangha rin n’yang binanatan ang pagkataas na kantang Power of Love ni Laura Branigan ng nakaupo lang din!

Ang mga talagang magaling lang kumanta ang nakakakanta ng walang sabit sa nota at ‘di kinakapos sa hininga at sa birit.

Magandang manood ng WishLive o WishCover sa You Tube dahil madalas hindi promo ang mga video roon para sa album ng guest performer.

KITANG-KITA KO – Danny Vibas