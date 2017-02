Ano na nga ba ang nangyari sa career ni Mark Neumann?

EVER wondered kung nasaan na nga ba si Mark Neumann, ang Fil-German actor na homegrown artist ng TV5?

The last TV show na nilabasan ni Mark ay ang Tasya Fantasya pa noong isang taon, prior to Baker King na masasabing claim to fame niya.

Napabalita na noong nagka-casting ang GMA para sa leading man ni Jennylyn Mercado sa Pinoy version ng Love From the Star ay si Mark ang matunog na napipisil for the role. Pero nang huli naming makausap si Mark, tila may problema pang dapat ayusin ng kanyang manager with TV5.

Malaman-laman na lang namin, naibigay na pala sa isang newbie ang role, so anyare?!

For a time ay nagkaroon ng falling out kay Mark at ng kanyang manager. Bagamat may trabaho namang pinagkakaabalahan si Mark, sorry to say, hindi na-maximize ang kanyang potensiyal until naglaho nang lahat ang mga programa sa TV5, their artists included!

Para kasing nahihinaan kami sa diskarte ng manager ni Mark, si Gio Medina, to think na sa artist center pa naman ito konektado. Granting na wala na ngang future ang mga TV5 artist, gumawa sana ng paraan si Gio na i-push ang career ni Mark.

But it doesn’t seem to be the case. Hindi na rin kasi namin nakikita ni anino ni Gio (at naririnig ang matining nitong boses na parang latang walang laman!) sa bakuran ng TV5. Could it be na na-dissolve na rin ang kinabibilangan niyang departamento?

Si Gio kasi ang tipo ng manager na hindi marunong ibenta ang alaga sa press, ‘no!

HOT, AW! – Ronnie Carrasco III