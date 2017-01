Lizquen lihim na kasal na nga ba?

Sa mga love team sa ngayon, kakaiba ta-laga ang sweetness nina Enrique Gil at Liza Soberano.

Kahit saang okasyon, inseparable sila and they seem to have eyes for each other only.

Heto ang narrative ng isang tao na seemingly aware sa kanilang most intimate activities. Hindi naman ako isang internet wizard kaya basahin n’yo na lang ang kanyang kuwento.

“You guys might be wondering kung bakit kasama palagi ang sister ni Quen na si Andi at ang bff na si Ej sa kanilang mga lakaran. Ito marahil ang way para hindi mahalata na nagsasama na sina Liza at Enrique.

“Maraming story na nagpapatunay na nagsasama na sila tulad po nitong picture na ito, kuha ito after ng surprise bday party ni liza, pasakay na si liza sa van ni quen.

‘Yung sasakyan na white ang van ni quen. Bakit diyan sumakay si liza at hindi sa sasakyan nila na dina-drive ng father niya kung doon siya uuwi? Hindi ba po, tama ako?

“Marami po ‘yang pictures tulad nito kuha po ito sa beach house ni Enrique sa Batangas noong Christmas kasama si Liza. Magkasama sila (Liza at Enrique) sa Batangas mula Dec. 26-29, 2016.

“Spotted strolling sa beach at ang sabi ng nakakita, naglalandian daw ang dalawa.

“Tulad nito, may nag-post sa twitter, after ng event ni Liza sinundo siya ni Enrique and after that, spotted silang nag-dinner sa may Sucat, Parañaque na sila lang dalawa and we all know taga-Parañaque si Enrique.”

Well, kung totoo ngang kasal na sila, we’re happy for them. But don’t you think it’s not a wise decision?

Napakabata pa nila and they have wonderful careers waiting for them in the business.

Sana’y mali nga ang info ng aming source. Napakabata pa nila, specially on the Liza’s part, to get married and settle down.

Abangan ang mga susunod na kabanata!

NAPAKA-PROFESSIONAL NI MEGAN

Marami ang humahanga kay Megan Young dahil professionalism runs in her veins.

No wonder, paborito siya ng Miss World Charities at hindi nakalilimutang imbitahan sa kanilang mga events.

Kahit na dalawang taon na yatang natapos ang kanyang reign, she is still being avidly remembered by the Miss World Charities and is being invited to host their annual search.

Pa’no naman kasi, napaka-professional ni Ms. Megan. For one, hindi niya hinayaang maging isang interference ang kanyang boyfriend sa mga activities niya sa Miss World.

Maayos niyang trinabaho ang kanyang obligations at ni minsa’y hindi naakusahang isang unprofessional.

One thing that cannot be said with this other beauty titlist na puro panglalalaki ang inatupag in the course of her reign.

Puro panlalaki raw, o! Hahahahahahahahahahaha!

Kalowkah siya ha?

NAKAA-AMUSE NAMAN

Nakatatawa naman ang suggestion na panoorin daw ni reigning Bb. Pilipinas candidate na si Ms. Maxine Medina ang MMFF entry ni Rhian Ramos na Saving Sally para makapulot siya ng konting confidence. Hahahahahahahahahaha!

Napaka-clear, clean at confident daw ni Rhian kung mag-deliver ng English dialogs sa movie na ‘yun kaya ina-advise sa reigning Miss Philippines na panoorin ito.

Well, ang iba naman, ina-advise na magsalita na lang daw in Filipino ang ating kandidata para that way nga naman ay safe siya at ‘di mapahihiya. Hahahahahahahahahahaha!

Kaokrayan naman ‘yun ever.

Anyway, how I wish na sa Japan gaganapin ang Miss Universe. That way nga naman, even if the reigning Miss Philippines is not fluent in English, she would not be embarrassed since the Japanese are not fluent either. Hahahahahahahahahahaha!

‘Yun nah!

