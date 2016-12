Vhong, naging emosyonal nang matanong ukol sa pagpapakasal

MAGKASUNOD na nag-propose sina Erwan Heussaff at Billy Crawfordsa kani-kanilang mga girlfriend na sina Anne Curtis at Coleen Garcia.

Parehong co-host sa It’s Showtime sina Billy at Anne kaya natanong siVhong Navarro sa grand presscon ng Mang Kepweng Returns kung kailan naman siya susunod since matagal na rin naman sila ng kanyang girlfriend.

Sabi ng komedyante, nasubukan na niyang magpakasal.

“Twenty-one years old po noong magpakasal ako, kaya lang po, annulled na rin ako kaya tapos na ‘yung round 1. Mayroon namang round 2 pero soon,” nakangiting sabi ni Vhong.

Habang nagsasalita pa ang aktor ay naging emosyonal na ang aktor, ”may mga bagay na inuna lang sa ngayon, kumbaga ayaw ko po kasing parang bibiglain lang o walang plano, siyempre itong babaeng kasama ko po ngayon ay siya po ‘yung nagmahal sa akin ng buong-buo. Kaya gusto kong ibigay sa kanya ‘yung pinakamagandang wedding.”

Pinalakpakan nang husto si Vhong sa sinabi niyang ito dahil damang-dama na galing sa puso niya at dala na rin ng mga hirap na dinanas sa kanya ng future wife niya.

“Ang babaeng kasama ko po ngayon ang laging umiintindi sa mga bagay na kailangan kong unahin at alam naman niya ‘yun. Natutuwa naman ako na sa lahat ng gusto kong gawin, laging nariyan siya sa tabi ko, buma-back up sa akin, sumusuporta kaya hindi dahil naiinggit at gusto nating gumaya ay gagawin ko na. Sabi ko nga, may timing ang lahat, hindi lang natin alam kung 2017 0 2018.

“Gusto lang po talaga ay nasa tama dahil ayaw ko ng magkamali, kasi pangalawa na, eh. kumbaga sisiguraduhin ko na ito na ‘yun at ayoko ng may pumalit pang iba. Gusto ko siya na,” kuwento ng aktor.

At tungkol sa Mang Kepweng Returns, nabanggit ni Vhong na blessing in disguise na hindi napasama sa 2016 Metro Manila Film Festival ang pelikula dahil kapag nagkataon ay apat silang comedy films na maglalaban-laban, ang Septik Tank 2, Enteng Kabisote 10, at The Super Parental Guardians.

Ipinagpasa-Diyos daw ni Vhong ang playdate ng pelikula at ang napili nga ay ang Enero 4 na mismong kaarawan niya.

“Nangyari na sa January 4 na kami na solo kami bilang comedy, suspense and fantasy baka po may magandang senyales at nagkataong kaarawan ko po,” nakangiting saad nito.

Hindi naabutan ni Vhong si Chiquito na orihinal na Mang Kepweng at sinabi nitong pinanonood niya lahat ng pelikula ng komedyante at nanghihinayang siya na hindi man lang sila nag-abot para magka-trabaho.

“Pinanonood ko po talaga lahat ng pelikula ni Papang (Chiquito) kasi mahilig ako sa magaling sumayaw tulad ni Tito Dolphy, si Jim Carrey,” sabi ng komedyante.

Type na type ring gawin ng aktor ang isa pang pelikula ni Papang Chiquito na talagang tumatak sa isipan ng lahat, ang Aksiong Aksaya.

Samantala, hindi kumita ang huling pelikula ni Vhong na napasama saMMFF noong 2015, ang Buy Now, Die Later kaya naman hiningan siya ng projection sa Mang Kepweng Returns.

“Ako po ang nagpapalakas ng loob ko ay ang pagdarasal ko. Hindi ko po alam kung anong mangyayari kasi ang Diyos lang ang nakaaalam kung anong mangyayari sa buhay natin, kumbaga lahat po sa akin ay iniaalay ko na sa kanya,” katwiran ng aktor.

Bukod kay Vhong, kasama rin sina Jaclyn Jose, Kim Domingo, Louise de los Reyes, Sunshine Cruz, Juancho Trivino, James Blanco, Pen Medina, Valeen Montenegro, Jhong Hilario, Jackie Rice, Jobert Austria, Balang, Josh de Guzman, Chun Sa, Tuko, Gerhard Acao at marami pang iba mula sa direksiyon ni GB Sampedro produced ngCineko Production.

FACT SHEET – Reggee Bonoan