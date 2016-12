Vice Ganda at Paolo Ballesteros, magkasangga; posibleng gumawa ng pelikula

NAKASABAY ng kaibigan namin pabalik ng Maynila galing Cebu sina Vice Ganda at Paolo Ballesteros sakay ng PAL noong Linggo ng gabi, 9:45 p.m..

Kuwento sa amin, “kagabi (Linggo) noong pauwi na kami from Cebu nagkasabay sina Paolo at Vice Ganda sa eroplano. Naka-bussiness class si Paolo.

“Nakatutuwa kasi noong pagpasok ni Vice nakita niya nakaupo si Paolo binati n’ya. Nagbeso pa sila at nag-usap ng kaunti.

“Magkakilala sila at wala namang issue sa kanila. Nagkakasabay yata sila sa mga raket before at kaibigan din yata ni Paolo ‘yung mga staff ni Vice kasi nagbatian silang lahat.”

Dinig ng kaibigan namin ay nag-promote sina Vice at Paolo ng kani-kanilang mga pelikulang The Super Parental Guardians at ang Die Beautiful na ipalalabas naman sa Disyembre 25.

Sana makagawa rin ng pelikulang magkasama sina Vice at Paolo. Suntok sa buwan ba ‘yun Ateng Maricris? (Puwede naman siguro—ED)

FACT SHEET – Reggee Bonoan