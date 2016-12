Hello Kitty, tamang-tama sa magkakaibigan

ISA kami sa masuwerteng nakapanood ng unang pagtatanghal ng Hello Kitty sa Pilipinas noong Martes ng gabi sa Meralco Theater.

Ang Hello Kitty Live—Fashion & Friends ay nagsimulang itanghal noong Martes, Disyembre 20 at mapapanood pa hanggang Enero 1.

Tiyak na mag-eenjoy ang mga tulad kong mahilig sa Sanrio o kay Hello Kitty dahil magpe-perform siya sa isang interactive show ukol sa istorya ng pagkakaibigan, passion, at talent na may magandang aral at tamang-tama ngayong Pasko.

Kasama ni Kitty na magpapasaya at magpaparinig ng mga magagandang awitin ang kanyang twin sister na si Mimmy, ang bestfriend niyang si Melody, ang boyfriend niyang si Daniel, ang troublemaker na si Bad Badtz-Maru, at ang easygoing na si Pom Pom Purin.

Kaya go na kayo sa Meralco Theater at isama ang inyong mga junakis dahil tiyak na mag-eenjoy din sila.

Ang tiket ay nagkakahalaga ng P5,747.50 (orchestra center); P5,225 (orchestra side); P4,702.50 (loge center); P4,180 (loge side); P3,657.50 (balcony center); at P3,135 (balcony side). Para sa iba pang impormasyon, mag log in sa www.ticketworld.com.ph o tumawag sa 8919999.

SHOWBIZ KONEK – Maricris Valdez Nicasio