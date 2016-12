Dingdong, may follow-up movie agad sa Star Cinema; Tiktik series gagawin din

AYAW patulan ni Dingdong Dantes ang isyung nagagalit ang fans nila ni Marian Rivera kay Andrea Torres dahil sa mga intimate scene nila sa Primetime teleserye ng GMA 7. Wala naman daw siyang nakakausap o nagsasabing nagseselos sila. Wala naman daw siyang nababasang bina-bash ng DongYan si Andrea.

Kung extended at naghi-hit ang serye ni Dingdong, may follow-up movie rin siya sa Star Cinema dahil kumita na ng mahigit P200 million ang Unmarried Wife with Angelica Panganiban at Paulo Avelino.

Next year, magiging aktibo rin ang production niyang Agosto Dos at GMA Films dahil may dalawang pelikula siyang ipo-prodyus.

Hindi umamin pero ngumiti lang siya sa proyektong gagawin nila ng Ultimate Star na si Jennylyn Mercado. Bukod dito, gagawin din niya ang Tiktik series.

TALBOG – Roldan Castro