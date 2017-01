Produksiyon ng movie ni Vic, nadesmaya; ikatlong araw, ‘di na tinatao

DISAPPONTED nga ba ang buong produksiyon ng pelikula ni Bossing Vic Sotto dahil sa unang araw pa lang ng pagsasalpukan nila nina Vice Ganda at Coco Martin ay times three ang layo ng box office take ng Star Cinema movie?

Hindi lang ‘yan, balita kasing sa ikatlong araw ng showing ay may ilang sinehan na ang hindi tinatao sa pelikula ni Vic, pero ang kina Vice at Coco ay pinipilahan pa rin?

Anyare?!

Kung sabagay, hindi man kami naimbita sa presscon ng dalawang magkabanggang pelikulang ito’y noong una pa man, we knew na mas makahahatak ng mga manonood ang SGP nina Coco at Vice.

All the elements to ensure a more successful box office result, after all, are present.

Nariyan ang mania sa gabi-gabing teleserye ni Coco, idagdag pa ang malakas na presence ng mga bagets lalong-lalo na ang kinaaaliwang si Awra Briguela. ‘Yung presensiya ng Unkaboggable Star is already a given.

So, saan ka pa?

HOT, AW! – Ronnie Carrasco III