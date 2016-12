Bossing Vic, susuportahan ang Die Beautiful ni Paolo

TSINIKA na namin si Paolo Ballesteros bago ang presscon ng Die Beautiful na entry ng Idea First at release ng Regal Entertainment ngayong 2016 Metro Manila Film Festival.

Ano ang naramdaman ni Pao na nakapasok ang Die Beautiful kaysa Enteng Kabisote and the Abangers sa MMFF?

Huling nakausap namin si Paolo noong grand welcome na ibinigay sa kanya ng Regal Entertainment dahil nanalo siya bilang Best Actor sa Tokyo International Film Festival at binanggit namin na dalawa ang pelikula niya ngayong MMFF at pareho nga raw niyang ipo-promote. Ang ending, Die Beautiful pala ang pumasok at natalo niya si Vic Sotto.

“Ako pala ‘yung pumasok? Siyempre, mixed reactions, mixed emotions, siyempre masaya kasi nakapasok, pero may lungkot din kasi hindi, hindi rin kami (‘Enteng’) nakapasok, eh, parehas lang naman ‘yung effort na ibinigay ko roon sa ‘Die Beautiful’ at sa ‘Enteng’ and ganoon din naman ang ginawa ng lahat sa ‘Enteng’,” kaswal na sabi ng aktor.

Ano naman ang sabi ni Vic nang nakapasok ang Die Beautiful, “okay naman siya, dyino-joke niya ako, sabi niya, ‘Die Beautiful’ panonoorin ko,’ very supportive naman si bossing (Vic).”

Pawang quality films daw ang napili ng screening committee ng MMFF, sa madaling salita hindi sa kategoryang iyon ang Enteng Kabisote 10 and The Abangers?

“Well, ‘yun nga. Kung ‘yun ang sabi ng jury, wala na kami roon, kanya-kanyang opinyon ‘yan.

“Pero para sa akin, lahat quality kasi pinaghirapan lahat ‘yan, siguro kanya-kanyang panlasa lang ‘yan. Basta sa akin lang, parehas ang effort na ibinigay namin,” katwiran ng aktor.

Papayagan na ba ni Paolo na mapanood ng anak niya and Die Beautiful dahil sabi niya noong welcome party ay ayaw niyang ipanood.

”Kasi noong napanood ko sa Japan, hindi pa censored version kaya inisip namin noon, paano ito mapapanood ng mga bata? Paano kaya namin ito ipo-promote para mapanood ng mga bata?

“Kung ganoon ang ipalalabas, but since censored na at may board naman (MTRCB), okay na mapanood.

“Actually, okay nga na mapanood ng mga magulang na may dilemma sa buhay dahil may dyunakis na dyokla. Kasi ‘yung movie, nag-start sa bata na dyokla na. Tapos it’s all about family,” sabi ng aktor.

Hiningan namin din ng komento si Paolo sa sinabi ni Mother Lily Monteverde na indie films is not for Christmas, pero ang Regal Entertainment ang magre-release ng Die Beautiful.

“Iba kasi ang tingin sa indie film. Para sa akin ‘pag sinabing indie, bordering sexy, eh, ngayong nakagawa kami ng ganitong film, I would say na hindi lahat ng indie ganoon,” katwiran pa.

Ano naman ang say ni Paolo sa pahayag ni Mercedes Cabral tungkol kay Mother Lily ay ano naman ang masasabi ni Paolo? “Ay, Mother Lily is Mother Lily, kaya nga mother kasi nanay.”

FACT SHEET – Reggee Bonoan