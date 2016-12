Jessy, gusto pa ring mag-Darna kahit tiyak na si Angel

“GRABE ha. Dyowa agad?,” reaksiyon ni Jessy Mendiola nang biruin siya sa presscon ng Mano Po 7 Chinoy na dyowa ni Luis Manzano.

Anyway, hindi pa rin natatapos ang isyu sa kanila ni Angel Locsin dahil inookray si Jessy sa social media. Balita kasi na si Angel pa rin ang Darna pero very vocal pa rin si Jessy na willing siyang maging Darna kung mabibigyan ng pagkakataon.

Ano ang feeling ni Jessy na si Angel na ang Darna? Hindi naman daw ibinigay sa kanya ang role mula sa simula, so bakit daw siya malulungkot? Lahat naman daw ng natatanong tungkol sa Darna ay open na mapasakanila ang role. Sino naman daw ang aayaw na maging Darna?

Naniniwala rin ang Banana Sundae star na deserving si Angel na maging Darna. Karapat-dapat naman daw ito para sa role.

Anyway, showing sa December 14 ang Mano Po 7 Chinoy na ayon kay Ms. Roselle Monteverde ay swak lang ang playdate dahil nai-release na ang bonus at 13th month pay. Pampamilya at pambata raw ang Mano Po 7 Chinoy.

Talbog!

TALBOG – Roldan Castro