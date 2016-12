Teleseryeng panay ang sigawan at murahan, nakasasawa

MAY nagtatanong kung hindi raw kaya sinasawaan ng kasisigaw at pagmumura ang kontrabidang girl sa teleseryeng Oh My Mama?

Araw-araw daw ang pananakit nito sa mga batang lansangan kaya naglilipat channel na lang ang mga nanay na adik sa teleserye tuwinghapon.

Nakasasawa rin daw ‘yung palaging nagmumura at nagagalit na napapanood nila. Maging si Cong. Yul Servo ay naasar sa pagiging malupit sa mga bata.

Sa tunay na buhay, ibang-iba po ang ugali ng politikong taga-Tangos Baliuag, Bulakan.

SHOWBIG – Vir Gonzales