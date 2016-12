Kris, ‘di na makababalik sa Kapamilya

MARAMING nagme-message kay Kris Aquino na followers niya sa Instagramaccount na bumalik na lang daw siya sa ABS-CBN 2 na naging tahanan niya for 20 years.

Ang sagot ni Kris ay, “But ABS CBN no longer wants me.”

So ayun na, sa naging sagot ni Kris sa kanyang followers, ibig sabihin ay sinubukan niya pa ring bumalik sa Kapamilya Network pero hindi na siya nito tinanggap, na ayaw na nito sa kanya.

Ano kaya ang magiging reaksiyon ng ABS-CBN sa naging pahayag na ito ni Kris?

Show ni Inah sa GMA, tsutsugiin na

TOTOO kaya itong naririnig namin na balak na ng GMA 7 na tsugiin sa ere angOh My Mama na bida si Inah de Bellen?

Ang mababang rating daw ang dahilan at kaunti lang daw ang pumapasok na commercials dito.

Sabagay, kung ganyang bagsak sa rating at hindi kumikita ang estasyon sa show dahil nga hindi pinapasok ng commericals, bakit pa nga naman nila itutuloy na ipalabas ito? Might as well na sibakin na nga lang nila ito sa ere. ‘di ba?

May mali rin naman kasi sa GMA 7. Alam naman nilang baguhan pa lang si Inah sa showbiz, hindi pa ito hinog para magkaroon ng sariling show, kung bakit sinugalan nila itong bigyan. Sila rin naman ang may kasalanan. Pero in fairness kay Inah, mahusay siyang umarte, huh! May pinagmanahan naman kasi dahil mahuhusay na artista ang kanyang mga magulang na sina Janice de Bellenat John Estrada, ‘di ba?

Export Surplus Garments, bukas na

