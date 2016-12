Kilalang actor, ‘di drug user kundi isang drag queen

SUMUSUMPA ang isang female personality na malabong mapasali sa drug watch list ang isang kilalang aktor. Nagkaroon man daw sila ng falling-out nito ay kaya raw niyang patunayan na imposibleng kabilang ang aktor sa naturang listahang hawak na umano ng pulisya.

“Itataya ko ang krediblidad ko, pero ako mismo ang magpapatunay na never siyang nag-drugs. Dyusko, ni sigarilyo, eh, never niyang tinikman sa tanang buhay niya, drugs pa? Puwede pa, ibang klase ng ‘sigarilyo’!” pagtatanggol ng aming source.

Naintriga kami sa sinabi niyang ibang uri ng yosi kaya ipinaklaro namin ito sa kanya, “Ha! Ha! Ha! ‘Di mo ba na gets ang ibig kong sabihin? As in ‘tabako’…certified beki ang aktor na ‘yon, ‘no! At huwag siyang magdedenay, kilala kong lahat ang mga naging dyowa niyang boylet sa showbiz, ‘no!”

Da who ang aktor na hindi pala drug user kundi isang “Drag Queen”? Itago na lang natin siya sa alyas na Pinocchio Pasmado.

( Ronnie Carrasco III )