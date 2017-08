Ngipin natanggal sa panaginip

Gd day,

Gusto q sana malaman ang panaginip q, nanaginip ako na natanggal ang ngipin q lahat pero may isa pang natira na hinahawakan ko para hnd malalaglag, ngunit nang tumingin ako sa salamin buo naman lahat, plz interpret my dream



Ang panaginip hinggil sa natanggal o naalis na ngipin ay kabilang sa tinatawag na most common dreams. Ang ganitong panaginip ay maituturing na hindi lamang horrifying at shocking, kundi, ito ay nag-iiwan din ng hindi maganda sa iyong alaala. Isa sa teorya ng ga-nitong uri ng bungang-tulog ay ukol sa iyong agam-agam hinggil sa iyong itsura at kung ano ang pananaw sa iyo ng iba. Mayroon din namang scriptural interpretation ukol sa bad o falling teeth na nagsasaad na inilalagay mo ang iyong faith, trust, at beliefs sa iniisip o sasabihin ng mga tao, imbes na sa word of God. Ang Bibliya ay nagsa-sabi rin na ang Diyos ay nakikipagtalastasan sa atin sa pamamagitan ng panaginip o vision upang maitago ang pride mula sa atin, upang mai-layo ang mga tao sa hukay, upang mabuksan ang ating mga tainga (spiritually), at upang magbi-gay babala at maitama ng landas ang mga tao. Ang panaginip mo ay maaari rin namang babala na may kinalaman sa negosyo o pagkakaparehan at hinggil din sa iyong kalusugan.

Maaaring napapabayaan mo ang mga bagay na ito at kailangan ang lubos na pagbibigay mo ng iyong oras o pagtutok dito. Kung nababahala ka naman dahil may mga nagsasabi na ang ganitong panaginip ay ukol sa kamatayan, ang mga matatanda ay may itinuturing na pangontra sa ganitong bungang-tulog. Pagkagising na pagka-gising daw matapos managinip na natanggal ang ngipin mo, dapat ay magdasal at maghanap ka ng anumang punongkahoy, at sa maaabot na sanga nito na maaari mong kagatin, kagatin mo ito nang marahan (na hindi makakasira sa ngipin mo o makakasakit sa iyo). Walang scientific basis siyempre ito, subalit kung para naman sa ikapapanatag ng kalooban mo, wala namang mawawala sa iyo kung gusto mo itong gawin o subukan.

Señor H.