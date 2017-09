Paano malalaman kung Peke o Totoo ang Orgasm ng Babae?

Hi Miss Francine,

Alin po ba ang mas nasasarapan ang babae: sa cunnilingus, finger, o sa sabay? Pwede po ba ituro ninyo sa amin ang tamang ‘pagkain’ at pag-finger? At paano po ba malalaman kung tunay ang orgasm ng babae or fake? Maraming salamat po for your time.

CARL

Dear Carl,

Tamang-tama ang katanungan mo dahil nasa isang event ako na puro lalaki ang kasama ko at bukod sa research ay tinanong ko rin sila paano nga ba malalaman kung totoo o peke ang “orgasm” ng babae?

Kapag umuungol daw, peke pa ‘yun pero ‘pag nakita mong kumukulot na ang mga daliri niya sa paa at nanga-ngatog na siya ibig sabihin no’n nilalabasan na siya o nag-orgasm na siya.

Kapag nakaramdam ka ng wild “contractions” habang nasa loob ka, at nakikita mong namumula ang mukha at leeg niya, tumitigas ang utong niya, ibig sabihin no’n siya ay nag-o-orgasm o nilalabasan.

Pero pag ang gf mo ay nakakatayo pa, nakikipag-kwentohan pa sa ‘yo pagkatapos ninyo magtalik ay hindi ‘yun nilabasan.

Bakit namin pinepeke ang orgasm namin? Dahil ayaw namin masagasaan ang ego ninyo, gusto namin ma-satisfied kayo kahit pagod na kami, kahit wala sa mood o galit kami sa inyo pagbibigyan pa rin namin kayo dahil sa pagmamahal.

Doon naman sa isang tanong mo, daliri, dila at kahit sabay ay gusto namin ‘yan. Kelangan lang ay marunong kang gumamit.

Kung gagamitin mo dila mo, ang cunnilingus ay para kang kumakain ng ice cream. Tamang pressure ang dapat ginagawa ng dila mo para hindi malaglag ang ice cream sa apa, iba’t ibang anggulo na minsan sa sobrang sarap ay nasusupsop mo pa.

Kung pagod na ang dila pwedeng gamitin ang daliri siguraduhin mong malinis at putol ang kuko para hindi masaktan si GF.

Ang pakikipagtalik sa taong mahal mo ay “give and take” ‘yan at siyempre importante ang komunikasyon. Kung nahihiya siyang magsalita habang nagtatalik kayo para sabihin ang mga gusto niyang ginagawa mo ibig sabihin ay hindi pa siya gano’n kakomportable sa ‘yo. Kaya dapat, kapag lumalabas kayo mas kausapin mo siya para lalo siyang magtiwala sa ‘yo at mawala na ang hiya niya kapag kayo ay magtatalik.

Love,

Francine

